Boris Johnson Descreve Hipotética Operação Militar Para Confiscar Vacinas Durante Pandemia

“Depois, encontrar-se-iam com o alvo, entrariam, guardariam os reféns, fugiriam com um camião articulado e dirigir-se-iam para os portos do Canal da Mancha”. Assim se lê no livro de memórias de Boris Johnson , intitulado, a frase faz parte de um excerto em que Johnson aborda uma hipotética operação militar que terá sido tema em cima da mesa durante a governação do antigo primeiro-ministro inglês nos dias da pandemia de covid-19.

Estes excertos são a mais recente ilustração das fortes tensões que se manifestaram na altura da pandemia, quando a prioridade era garantir doses de vacinas. Além disso, a saída do Reino Unido da União Europeia ainda era bastante recente, o que tornava a situação do país mais sensível em termos diplomáticos e comerciais.

A “conversa de homens” durou cerca de 20 minutos, à margem de uma cimeira de investimento do Reino Unido-África em Londres, em janeiro de 2020.

Boris Johnson Memórias Operação Militar Vacinas Pandemia

