Bombeiros de Albergaria-a-Velha: 'Sentimo-nos impotentes e frustrados'

Os bombeiros de Albergaria-a-Velha dizem que a região esteve próxima de viver uma tragédia semelhante á de Pedrógão. Vários operacionais relatam à SIC os momentos que viveram. Sentiram-se impotentes, ao combaterem as chamas sem saber da família, e frustrados com as críticas:"Não era possível fazer mais".Já passou mais de uma semana.

Naquela segunda-feira, dia 16 de setembro, a manhã solarenga escureceu num ápice. Algo de muito mau vinha a caminho.Remoem-se momentos, os conterrâneos em perigo, as casas ardidas, os negócios e planos arruinados. Numa situação extrema, onde não era possível chegar a todo o lado, muitos populares contestaram o trabalho dos bombeiros.

"As memórias de 2017 vieram ao de cima. Pensei ver uma situação muito idêntica ou ainda pior a de Pedrógão Grande", conta Pedro Oliveira.“Deixámos a nossa família e vamos socorrer os outros, sem saber se os nossos estão em segurança”, afirma Nuno Cândido.

