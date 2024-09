Bombardeamentos israelitas no Líbano causam 182 mortos e 727 feridos

, número sem precedentes desde o início das hostilidades entre o Estado judaico e o grupo xiita Hezbollah .

Centenas de carros que transportavam famílias ficaram presos em engarrafamentos em Saida, a maior cidade do sul, segundo a agência noticiosa francesa AFP. Desde o início da manhã de segunda, Israel tem vindo a lançar intensos bombardeamentos contra diferentes zonas do sul do Líbano e também no Vale de Bekaa, no leste do país.

"O que se vê agora no sul do Líbano são armas do Hezbollah a explodir dentro das casas. Em todas as casas que atacámos havia foguetes, 'drones' e mísseis, destinados a matar civis israelitas", avisou Hagari, que já hoje tinha ordenado a saída dos residentes de outras zonas do sul e do leste do país vizinho.

Líbano Israel Hezbollah Conflitos Bombardamentos Vítimas

