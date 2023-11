Bombardeamento israelita em campo de refugiados de Gaza mata 45 pessoas

Um novo bombardeamento israelita ao campo de refugiados de Maghazi, no centro da Faixa de Gaza, na noite de sábado, matou pelo menos 45 pessoas, deixando outras 100 com ferimentos. “O número de mártires do massacre de Maghazi aumentou para 45”, diz a nota do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, citada pela AFP. A maioria das vítimas “são crianças e mulheres”, afirmou o ministério, indicando que foram diretamente visadas habitações.

Segundo o Hamas, um dos bombardeamentos israelitas atingiu no sábado uma escola da ONU que estava a servir de abrigo para palestinianos deslocados do campo de refugiados Jabaliya, matando 15 pessoas. Desde o início da guerra, o Ministério da Saúde de Gaza, num balanço feito ontem, afirma que já morreram 9.488 pessoas, incluindo 3.900 crianças

