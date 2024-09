Bolseiros de investigação podem dar aulas em escolas

Colisão entre dois carros seguida de incêndio provoca uma vítima carbonizada em EsposendeMulher de 40 anos e criança de oito encontradas mortas numa propriedade em InglaterraCão persegue tubarão numa praia em EspanhaLuisinha Oliveira e José Condessa: a foto que todos esperavam!"Tentei o meu melhor": Suspeito de ataque a Trump escreveu carta a descrever o planoCasal de ladrões em fuga atropela duas militares da GNR em...

A alteração foi aprovada pelo Conselho de Ministros em 05 de setembro e visa"possibilitar a prestação de serviço docente, até seis horas semanais, por parte de bolseiros de investigação científica em estabelecimentos de ensino básico e secundário, garantindo a sua remuneração e a de bolseiros que prestem serviço docente em instituições de ensino superior".

O plano do Governo prevê, entre outras"medidas de emergência", o recrutamento de 500 bolseiros de doutoramento para"reter e atrair" a partir do corrente ano letivo professores para escolas com alunos sem aulas. As bolsas de doutoramento têm a duração máxima de quatro anos e destinam-se a conferir o grau académico de doutor, designadamente no contexto do desempenho de atividades de investigação científica.

