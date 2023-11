Bolsas europeias em alta pendentes de resultados empresariais e reuniões de bancos centrais

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam, respetivamente, 0,76%, 0,37% e 0,36%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,72% e 0,61%, respetivamente.

Do outro lado do Atlântico, o mercado de Wall Street fechou misto na sexta-feira, embora tenha caído quase 2% na semana passada, depois de analisar os resultados das grandes empresas tecnológicas norte-americanas e os últimos dados sobre a economia dos EUA, antes da próxima reunião da Fed, cujas conclusões serão conhecidas no dia 1.O Dow Jones fechou a cair 1,12% para 32.417,59 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.

Hoje, o Banco do Japão iniciou a sua reunião de política monetária de dois dias, enquanto na quinta-feira será a vez do Banco de Inglaterra. E isto, num contexto de moderação da atividade económica, aguardando o impacto no crescimento e na inflação das subidas já efectuadas, e com as 'yields' no mercado obrigacionista"em máximos que mantêm as condições financeiras restritivas", dizem. headtopics.com

Hoje, será também divulgada a taxa de inflação provisória de outubro na Alemanha, bem como o PIB do terceiro trimestre.

Agência que substitui SEF quer legalizar 600 mil imigrantes até finais de MarçoNova agência vai apostar na digitalização para facilitar e acelerar o processo de atribuição de residência. Mas também irão aumentar o número de balcões e o de funcionários. Consulte Mais informação ⮕

Israel diz ter matado “dezenas de combatentes” e atingido 600 alvos nas últimas 24 horas em Gaza, Hamas conta pelo menos 3195 crianças mortas desde o início do conflitoExército israelita diz ter matado “dezenas de combatentes” das milícias islâmicas barricados em edifícios e túneis na Faixa de Gaza. Força Aérea de Israel indica ter atacado cerca de 600 alvos ao longo do último dia. Segundo o Ministério da Saúde liderado pelo Hamas, pelo menos 3195 menores de 18 anos morreram desde o início do conflito. Consulte Mais informação ⮕

Ex-editora executiva da Wikipedia escolhida para CEO da Web SummitKatherine Maher vai ser a responsável do evento tecnológico, agendado para novembro em Lisboa. Consulte Mais informação ⮕

Ferreira Fernandes: 'Lisboa tem aqui uma história de Netflix pura'O que une um fotógrafo misterioso a uma 'leva de multidão' que quer fugir à II Guerra Mundial e a esquadras alemãs e inglesas que se passeiam no rio antes do início do conflito? O Tejo e o Porto de Lisboa. E é isso que, agora, Ferreira Fernandes pretende mostrar com um novo livro. Consulte Mais informação ⮕