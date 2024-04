Bolsa de Nova Iorque fecha em ordem dispersa

A bolsa nova-iorquina fechou hoje em ordem dispersa, a evitar uma queda acentuada graça a um indicador de inflação em forte travagem, que preserva a tese de cortes da taxa de juro pela Reserva Federal (Fed) em breve. Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average baixou 0,11%, ao passo que o tecnológico Nasdaq progrediu 0,23% e o S&P500 subiu 0,11%.

No início da sessão, a praça bolsista começou em baixa, com os investidores desiludidos com um relatório da ADP que deu conta de uma criação de emprego no setor privado em março superior às expectativas, com os 184 mil postos de trabalho a superarem os 150 mil esperados pelos economistas. Mas a disposição dos investidores mudou graças à publicação do relatório do instituto ISM, que mostrou uma travagem brutal dos preços pagos no setor dos serviços, muito vigiado pelo Fed

