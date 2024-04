Bolsa de Nova Iorque fecha em baixa devido a subida dos rendimentos obrigacionistas e cotação do petróleo

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em baixa, perante a subida dos rendimentos obrigacionistas e da cotação do petróleo, mas sem entrar em pânico, por enquanto. Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 1,00%, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,95% e o alargado S&P500 desvalorizou 0,72%.

“Rendimentos obrigacionistas mais elevados representam uma desculpa para retirar algum dinheiro da mesa e fazer alguns ganhos”, comentou Patrick O’Hare, da Briefing.com. O rendimento proporcionado pela dívida federal a 10 anos subiu até aos 4,40% pela primeira vez desde há mais de quatro meses. Esta tensão seguiu-se à divulgação, na segunda-feira, de um indicador de preços que indicou uma reanimação da indústria nos EU

