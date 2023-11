Bolieiro apresenta novo orçamento para os Açores. Marcelo "decidirá como entender" Durante o debate de investidura, o chefe do Governo espanhol deixou claro que uma das suas prioridades nesta legislatura será o reconhecimento do Estado palestiniano.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, defendeu esta quinta-feira em Ramallah perante o presidente da Autoridade Palestiniana (AP), Mahmud Abbas, que deveria ser esta entidade a assumir o controlo da Faixa de Gaza após o conflito entre Israel e o Hamas. Sánchez, juntamente com o primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, foram recebidos por Abbas na Mukata, sede da Presidência da AP, tendo o líder do Governo espanhol manifestado a mesma posição - bem como a existência de dois Estados como solução para a crise no Médio Oriente -, nas reuniões que manteve com Presidente israelita, Isaac Herzog, e com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyah





Governo dos Açores acusa PS de 'justificar o injustificável' na gestão do marApós PS/Açores ter acusado executivo regional de não ter utilizado o tempo para decidir sobre o ordenamento do mar, o governo açoriano acusou os socialistas de tentarem 'justificar o injustificável'.

Plano de Investimentos do Governo dos Açores para 2024 aumenta para 740 milhões de eurosO Plano de Investimentos do Governo açoriano para 2024 aumentou para 740 milhões de euros. José Manuel Bolieiro apelida proposta como 'justiça social' e diz que complemento regional vai ser duplicado.

Governo dos Açores estima aumento de 56,6 ME nas receitas fiscais em 2024O Governo dos Açores estima arrecadar 857,6 milhões de euros em receitas fiscais em 2024, mais 56,6 milhões do que as estimativas de 2023 e mais 80,9 milhões do que orçamentado para 2023, segundo a proposta de orçamento.

Governo dos Açores aposta no Construir 2030 para potenciar economia regionalO Governo dos Açores vai apostar em candidaturas ao sistema de incentivos Construir 2030 para fomentar o 'potencial económico' regional e a coesão interna, de acordo com a proposta do Plano de Investimentos para 2024.

PSD garante que Governo dos Açores não se demite em caso de chumbo do OrçamentoOrçamento vai ser discutido no parlamento regional em novembro.

Governo Regional reforça orçamento da Tarifa Açores para 8,5 milhões de euros em 2023O Governo Regional açoriano reforçou o orçamento da Tarifa Açores em 8,5 milhões de euros, entidade que permite viagens aéreas interilhas por 60 euros para residentes.

