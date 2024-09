Bola Branca atribui Nota 4 a João Pinheiro pela arbitragem no Boavista 0-3 Benfica

, Tiago Rocha, atribui Nota 4 a João Pinheiro, pela arbitragem no Boavista 0-3 Benfica , da sexta jornada da I Liga.

O especialista enaltece a vontade de"deixar jogar" de Pinheiro, além dos dois cartões amarelos"bem mostrados". Houve dois lances polémicos na área do Boavista, mas Tiago Rocha ajuíza a favor do árbitro. "Ao minuto 48, na queda de Pavlidis na área, o jogador do Benfica provoca o contacto e deixa-se cair", salienta Tiago Rocha, que considera, por isso, que João Pinheiro fez bem em não assinalar penálti.repete o veredicto ao minuto 72:"Numa queda de Di María, há um contacto entre os jogadores, mas para mim o futebol é um jogo de contacto.

Arbitragem Bola Branca João Pinheiro Boavista Benfica

