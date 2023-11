Bobi era mesmo o cão mais velho do mundo? Há quem tenha dúvidas

A Guinness World Records está a investigar se o Bobi, considerado o cão mais velho do mundo, que morreu na última semana, tinha mesmo 31 anos e 165 dias.

Danny Chambers, veterinário e membro do conselho do Royal College de Cirurgiões Veterinários disse ao jornal que a idade do Bobi"era o equivalente a um ser humano viver mais de 200 anos, o que, dadas as nossas capacidades médicas atuais, é completamente implausível".

Os testes genéticos que Bobi fez não eram precisos em relação à sua idade, já que apenas concluíram que o cão português era velho. Além disso, de acordo com os veterinários, Bobi viveu"três vezes mais do que a média" para a sua raça. headtopics.com

O rafeiro alentejano ultrapassou todos os recordes já registados, tirando o título a Bluey, uma cadela australiana que viveu até aos 29 anos e cujo recorde se mantinha intacto desde 1939. Devido à ceticidade que se instalou após a morte de Bobi, a Guinness confirmou ao The Guardian que está a tentar responder a todas as perguntas., longe das cidades. O dono explicou que a genética deste cão também ajudava: a mãe viveu até aos 18 anos e outro cão da família viveu até aos 22.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

