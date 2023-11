ExclusivosNo linguajar comum exaspero-me todos os dias com a parolice de usar inglês para dizer coisas que se podem dizer em português.Acusada de ser “transfóbica”, autora de ‘Harry Potter’ foi boicotada por editores e viu os seus livros serem queimados em público.Há 25 anos estive no quarto de Trotsky, em Coyocán, Cidade do México, onde foi assassinado a 1 de agosto de 1940.

:

CMJORNAL: BlogUm minuto basta para que se recordem.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Um pogrom, o discurso ambíguo e a sombra do Irão. O difícil ato de equilibrismo de Putin na guerra Israel-HamasÀ primeira vista, a guerra no Médio Oriente parece beneficiar o Kremlin, ajudando a tirar o foco da Ucrânia. Mas Putin quer agradar ao mundo árabe, sem hostilizar Israel — e corre riscos.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Medina engrossa excedente orçamental em mais 30% até setembroSaldo positivo aumentou cerca de 30% em janeiro-setembro face a igual período de 2022, fixando-se agora nuns impressionantes 7.277 milhões de euros.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Retoma acaba e exportações caem pela primeira vez desde a pandemiaValor faturado pelas empresas exportadoras portuguesas nos primeiros nove meses deste ano terá recuado cerca de 0,7% face a igual período de 2022.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Retoma acaba e exportações caem pela primeira vez desde a pandemiaValor faturado pelas empresas exportadoras portuguesas nos primeiros nove meses deste ano terá recuado cerca de 0,7% face a igual período de 2022.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Lucros da EDP Renováveis sobem 7% até setembroNos primeiros nove meses do ano, as receitas obtidas pela empresa de energia caíram 5% face a igual período de 2022. Dívida líquida aumentou 23%, para mais de 6 mil milhões de euros.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »