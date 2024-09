Bloco, PCP e Livre criticam Governo em manifestação pelo direito à habitação

Miguel Sousa Tavares: “Marcelo Rebelo de Sousa é o grande ventríloquo do Estado. Dá deixas para que depois ele próprio fale”

Nas Caldas da Rainha é possível conhecer e experienciar as tradições terapêuticas utilizadas há mais de 500 anos

Manifestação Direito À Habitação Governo Bloco PCP

IL, BE, PCP e Livre criticam falta de investimento nas condições de segurança nas prisõesPartidos exigiram respostas e soluções concretas por parte da ministra da Justiça.

PCP acusa Governo de 'desmantelar' Serviço Nacional de SaúdeO secretário-geral do PCP acusou hoje o executivo de acelerar o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS), tornando 'mais difícil a vida dos utentes', propositadamente para entregar serviços ao privado.

PCP acusa Governo de 'desmantelar' Serviço Nacional de SaúdeComunistas insistem no pedido de explicações à ministra da Saúde, afirmando que esta não pode 'despachar para o diretor executivo do SNS a responsabilidade' das dificuldades de acesso à saúde.

PCP recusa negociar com o Governo e promete combate às opções políticas no ParlamentoPaula Santos afirma que, 'conhecendo o programa do Executivo', o partido não teve 'nenhuma surpresa' com os números do cenário macroeconómico.

PCP em festa aponta dedo ao GovernoDurante três dias, os comunistas preparam-se para tecer duras críticas ao Governo, nomeadamente em matéria de Saúde.

​PCP acusa Governo de tornar Portugal “cúmplice” do massacre na Faixa de GazaSecret&225;rio-geral comunista considera que o Estado j&225; devia ter avan&231;ado no reconhecimento do estado da Palestina, &224; semelhan&231;a do que j&225; fizeram outros pa&237;ses da Uni&227;o Europeia, entre os quais Espanha.

