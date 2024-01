Bloco de Esquerda apresenta programa eleitoral com foco em Habitação, Educação e Saúde

Mariana Mortágua apresentou esta tarde detalhadamente as medidas com que irá enfrentar a próxima legislatura. Entre aumento do salário mínimo, a defesa da semana de quatro dias, os tetos nas rendas de habitação, o partido diz que se propõe a fazer 'o que nunca foi feito'.O Bloco de Esquerda apresentou este sábado à tarde o seu programa eleitoral, muito focado na Habitação, Educação e Saúde. Saiba quais as medidas que o partido propõe implementar na próxima legislatura.

Mariana Mortágua esteve a apresentar o programa eleitoral do Bloco de Esquerda este sábado e detalhou todas as áreas e medidas no qual o partido se quer focar. A nova coordenadora-geral do partido dividiu a apresentação por áreas de combate, contextualizou cada setor com números e cenários atuais e, depois, apresentou cada medida que o BE propõe para a próxima legislatur





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Taxa de juros para crédito à habitação está a baixar em PortugalDepois de muitos meses a subir, a TAEG dos créditos para a compra de casa está a baixar e não é apenas por conta da correção das taxa de juro no mercado monetário. As famílias que estão a pensar comprar casa nova ou em transferir o seu empréstimo à habitação para outro banco têm motivos para sorrir:, segundo informação recolhida pelo ECO junto dos dez bancos com maior quota de mercado no crédito à habitação em Portugal

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Presidente da ANDAEP pede pacto na educação para evitar descumprimento de promessasO presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, pede um pacto na educação para evitar que os políticos descumpram suas promessas eleitorais. Ele destaca a importância de inserir esse ponto em um acordo para que os políticos não se esqueçam do que prometeram ou arranjem desculpas para não cumprir. Lima também ressalta a necessidade de resolver problemas no próximo ano, como a ampliação do Plano de Recuperação de Aprendizagens e uma maior aposta na disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM).

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Partidos reagem à mensagem de Natal do primeiro-ministroDa esquerda à direita, os partidos reagiram à mensagem de Natal do primeiro-ministro com acusações de ter esquecido setores como a saúde e a habitação

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Discurso de Natal do primeiro-ministro português é criticado pelos partidosO discurso de Natal do primeiro-ministro português foi fortemente criticado pelos partidos políticos, que destacaram a ausência de temas importantes como a crise na habitação, saúde e educação.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Governo português compra ações dos CTT para garantir posição na empresaO Governo português comprou ações dos CTT para garantir uma posição na empresa, durante as negociações do Orçamento do Estado para 2021 com o Bloco de Esquerda.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno Santos promete reformas em setores problemáticosPedro Nuno Santos assumiu o compromisso de realizar reformas nos setores que têm colocado o Governo de Costa em dificuldades nos últimos meses, incluindo o SNS, a educação e a habitação.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »