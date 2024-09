Blinken pede à China para não 'alimentar máquina de guerra russa' na Ucrânia

O chefe da diplomacia norte-americana referiu que as empresas chinesas fornecem 70% das máquinas-ferramentas russas e 90% dos seus produtos eletrónicos. Antony Blinken pede à China que não"alimente máquina de guerra russa" na Ucrânia. Foto: Martin Divisek/EPA

O responsável norte-americano disse ter manifestado ao homólogo chinês a"profunda preocupação sobre o apoio da China à indústria de defesa russa, que está a alimentar a máquina de guerra russa e a perpetuar a guerra que a China afirma querer acabar". Já Wang Yi denunciou"a repressão" dos Estados Unidos contra o comércio, a tecnologia e a economia chinesas e pediu um"diálogo respeitoso" entre os dois países,"uma vez que os EUA afirmaram repetidamente que não têm intenção de entrar em confronto com a China", de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Por outro lado, Wang Yi e Antony Blinken concordaram com"a importância" de o Presidente chinês, Xi Jinping, e Joe Biden poderem comunicar entre si, com o secretário de Estado norte-americano a afirmar esperar que tal aconteça nas"próximas semanas", sem confirmar uma data ou formato.

China Rússia Ucrânia Antony Blinken Guerra

