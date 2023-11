Black Friday: compras, descontos e filas intermináveis

Marcada para esta sexta-feira, dia 24 de novembro, a “Black Friday” é sinónimo de compras, grandes descontos e filas intermináveis. Contudo, a data, muito antecipada pelo comércio e consumidores, tem vindo a tornar-se cada vez mais digital e espaçada no tempo, com descontos que podem durar todo o mês de novembro. Hoje a expressão “Black Friday” é sinónimo de grandes descontos, saldos e filas intermináveis para entrar nas lojas.

Com origem nos EUA, a Black Friday – em português “sexta-feira negra” – realiza-se sempre no dia após o feriado norte-americano do Dia de Ação de Graças, tradicionalmente celebrado na última quinta-feira do mês de novembro. Marcada para a próxima sexta-feira, dia 24 de novembro, a data marca o início da época de compras natalícias. Existem algumas teorias que pretendem explicar a origem do termo, contudo, segundo alguns historiadores, a expressão terá sido utilizado pela primeira vez ainda no século XIX





A corrida aos descontos da Black FridayFazer compras em qualquer lugar e a qualquer hora, é cada vez mais fácil. Para o pagamento em qualquer canal, através de cartões ou carteiras digitais, as empresas e clientes contam com a Adyen. Os alarmes começam a tocar às quatro da manhã. Os caça-promoções saltam da cama, vestem-se à pressa e saem de casa sem passar pelo chuveiro. Começa assim, para muitos, a corrida aos descontos da Black Friday que marca o arranque da temporada de compras de Natal. Eufóricos e decididos a travar autênticas lutas pelos melhores preços em produtos únicos, os consumidores americanos, por vezes geram tumultos que são um pesadelo para a segurança dos espaços comerciais, obrigando à atuação das forças policiais. Curiosamente, foram os polícias de Filadélfia que batizaram, sem querer, o popular fenómeno de consumo repetido anualmente um mês antes das festas natalícias., a suculenta sandes de carne de vaca com queijo derretido, a Black Friday é também um símbolo da cidade de Filadélfia

