Bispo ortodoxo esfaqueado durante missa em Sidney

O incidente surge apenas dois dias depois do último ataque em Bondi Junction, num subúrbio de Sidney , em que morreram sete pessoas, incluindo o atacanteUm bispo ortodoxo foi esfaqueado enquanto dava uma missa em Sidney , na localidade de Wakeley, e várias outras pessoas terão ficado feridas, no segundo ataque do género em apenas dois dias., o bispo Mar Mari Emmanuel foi confrontado por homem no altar da igreja Christ The Good Shepherd, pouco depois das 19h00 locais.

Mar Mari Emmanuel é líder de um grpo ortodoxo ultraconservador na Austrália, sendo conhecido pelas suas posições extremistas sobre a comunidade LGBTI+ e por defender ceticismo em relação à pandemia da Covid-19. Sete mortos, incluindo o atacante, em esfaqueamento em Sidney. Polícia diz que “há um número elevado de feridos graves”

Bispo Esfaqueamento Missa Ataque Sidney

