Biopesticidas a partir de cannabis podem combater gafa e tuberculose

e a redução da qualidade do azeite, tal como a tuberculose.

“Por outro lado, as empresas de canábis podem vir a escoar os excedentes da biomassa para uma futura indústria produtora de biopesticidas, evitando os altos custos de destruição e apostando numa economia circular” acrescenta a investigadora.biopesticida a partir de folhas da planta de canábis, excedentes da produção de canábis medicinal

O projeto foi anunciado nesta quarta-feira, dia da sustentabilidade, e segundo o comunicado “é atribuído a uma equipa já distinguida por vários projetos nacionais e internacionais.”No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

