Bilhete Postal

Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Três cremes de olhos (realmente) eficazes contra os papos e as olheiras por menos de ?10

:

CMJORNAL: Bilhete PostalJulgamento do estúpido acidente tem excesso de direito e falta de compaixão.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Antes pelo contrário: o discurso de Galamba após o debate do OrçamentoSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Costa 'provoca' Marcelo e põe Galamba a defender o OE usando palavras do PresidenteO ministro que o Presidente da República acha desde maio passado que está a mais no Governo foi precisamente aquele que o chefe do Governo escolheu para encerrar o debate na generalidade do OE2024

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: O regresso de Galamba, uma oportunidade perdidaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Galamba cita Marcelo para deixar elogios ao OrçamentoJoão Galamba, ministro das Infraestruturas, fechou o debate no Parlamento, antes da votação da proposta de OE2024 na generalidade, começando por relembrar que 'os tempos mais recentes têm sido marcados por contextos particularmente exigentes', nomeadamente 'episódios geopolíticos de tensão entre Estados e conflito armados constituem uma ameaça à...

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: OE2024: João Galamba cita Marcelo e diz que proposta 'segue a única estratégia possível'Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »