Bilhete Postal

Depois de um ano de intensas polémicas políticas, muitas delas mais ou menos abstratas, eis que a discussão parlamentar do Orçamento do Estado surge no momento em que se vive uma crise com implicações potencialmente...

Bem diferente é o problema da saúde. Todos os portugueses, de uma forma ou de outra, sentem na pele a crise do SNS.

Estado angolano alivia riscos do BES (no BES Angola)Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Pelo menos um morto e mais de 20 feridos em explosão no estado indiano de KeralaUma explosão num centro de convenções no sul da Índia matou hoje pelo menos uma pessoa e feriu mais 20, disseram as autoridades.

Cientistas alertam: a vida na Terra está 'em estado de sítio' devido às alterações climáticasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Imposto do Selo sobre criptoativos rende pouco mais de €1000 ao EstadoDe janeiro a agosto, o Estado liquidou apenas €1126 em imposto sobre as comissões nas plataformas de negociação de criptomoedas

Hugo Mendes e Frederico Pinheiro: "Se Estado cede controlo da TAP, fica nas mãos dos privados"Hugo Mendes e Frederico Pinheiro, antigos adjuntos de Pedro Nuno Santos, concordam com Marcelo: o Governo "precisa de fundamentar a venda da TAP"

Almofada do Estado terá reforço de 30% em 2024, o maior desde a pandemiaTirando o ano excecional de 2020, o aumento agora previsto pelas Finanças será o maior em oito anos, engordando a almofada até 7,7 mil milhões de euros.