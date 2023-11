Big Brother. Susana Dias Ramos critica Francisco Monteiro: 'Comportamentos agressivos. É arrogante'

A forma como bate nas coisas, atira as coisas pelo ar, pontapeia… a meu ver é um ato que devia, se não chamado à atenção. O Monteiro tem vindo a escalar', começou por dizer. 'Eu não tenho estudos para ver humildade aqui. Podem ir lá para o Twitter dizer que tirei o curso na farinha amparo.

:

ATELEVISAO: Flávio Furtado reage a 'guerra' no 'Big Brother': 'Há pessoas ali dentro que não ...Flávio Furtado fala sem pudores...

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Cláudio Ramos pede desculpa em direto a mãe de ex-concorrente do 'Big Brother'Cláudio Ramos pede desculpa publicamente...

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Big Brother: Francisco Vale eleito o melhor jogador da semanaAs reações foram diversas por parte dos espetadores do Big Brother.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Após polémicas no Big Brother, Cristina Ferreira deixa mensagem aos espectadoresCristina Ferreira terminou o diário especial do Big Brother com uma mensagem para os espectadores.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Sónia Jesus sofre pequeno acidente: 'Levei com uma porta em cima'A conhecida concorrente do 'Big Brother 2020' falou também sobre a adaptação do Fabian ao infantário.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Big Brother: A ferver! Diário especial hoje com Cristina FerreiraO ambiente na casa do 'Big Brother' está a aquecer.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »