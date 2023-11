Big Brother: Os concorrentes em risco de expulsão. Vote aqui

Na gala do Big Brother realizada no último domingo, dia 29 de outubro, destacaram-se na última parte as nomeações. Vina Ribeiro garantiu a liderança desta semana, obtendo imunidade. Das duas novas concorrentes, Anastasiya Bondar foi automaticamente nomeada pelos colegas, enquanto Sílvia Silva conquistou imunidade.

As nomeações foram feitas no confessionário e no cubo, resultando na escolha de Márcia Soares (9 votos), André Lopes (5 votos) e Zé Pedro Rocha (4 votos). Esses concorrentes juntam-se a Anastasiya Bondar como nomeados. A votação é para salvar e o concorrente com menos votos deixará o Big Brother na próxima gala, que acontecerá no domingo, dia 5 de novembro.

Barraco no Big Brother: Novas concorrentes em confronto: 'Não me ameaces'As duas novas concorrentes do Big Brother envolvem-se em confronto. Consulte Mais informação ⮕

Irmão de Márcia Soares do 'Big Brother' revoltado com Cinha JardimO irmão da concorrente do 'Big Brother' desmente Cinha Jardim. Consulte Mais informação ⮕

Mária Soares e Francisco Vale em bate-boca na gala do 'Big Brother'Os dois concorrentes envolveram-se num bate-boca durante a gala do 'Big Brother'. Consulte Mais informação ⮕

Pazes feitas! Miguel Vicente posa com Diogo Marques: 'No final somos todos iguais'Ex-concorrentes do 'Big Brother 2022' mostram-se juntos... Consulte Mais informação ⮕

Big Brother. Anastasiya Bondar sobre Francisco Monteiro: 'Está com o ego muito subido'A nova concorrente do 'Big Brother' confronta Francisco Monteiro, um dos favoritos do público. Consulte Mais informação ⮕

Assédio? Francisco Monteiro 'debaixo de fogo' devido a momento com Márcia Soares no 'Big Br ...O gesto de Francisco Monteiro para Márcia Soares está a dar muito que falar dentro e fora da casa do Big Brother. Consulte Mais informação ⮕