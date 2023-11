Big Brother. Jéssica Galhofas irritada com Anastasiya Bondar: 'Calada és uma poeta'

Jéssica Galhofas revoltou-se com Anastasiya Bondar após a gala deste domingo, dia 29 de outubro, do 'Big Brother'. A concorrente não gostou de ouvir que ela e alguns colegas na casa são indiferentes para ela. Anastasiya Bondar afirmou que Jéssica Galhofas, Francisco Monteiro, Francisco Vale e Joana Sobral lhe são indiferentes e a reação foi imediata. 'Nada ponto e vírgula, eu sou alguém.

Simplesmente sou uma concorrente aqui, uma rival se calhar, mas não sou nada. A partir do momento que não te sentes confortável comigo, já sou alguma coisa', reagiu Jéssica Galhofas. 'Portanto, aí já fico a ganhar e acabou a conversa. Acho que devias continuar, calada és uma poeta. Portanto, fica assim', acrescentou.'Não te preocupes, porque eu calo-me quando eu quiser', reagiu Anastasiya Bondar.

