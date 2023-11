Big Brother. Diogo Trancoso reage à expulsão: 'Acima de tudo fui eu próprio. Fui o Diogo a ser o Diog ...

Diogo Trancoso foi um dos concorrentes expulsos este domingo, dia 29 de outubro, do 'Big Brother'. O concorrente esteve apenas uma semana na casa e reagiu à decisão dos portugueses. Diogo Trancoso esteve à conversa com a repórter da TVI, após a expulsão, e fez um balanço da sua experiência na casa do 'Big Brother'.

'Diogo a que é que soube esta semaninha na casa do Big Brother?', perguntou a repórter. 'Acima de tudo foi uma grande experiência. Soube como batatas fritas, mas não é o caso', reagiu o concorrente. 'Custou-te muito estas restrições alimentares que tu tens?', perguntou. 'Confesso que não', afirmou. 'Acima de tudo fui eu próprio. Fui o Diogo a ser o Diogo', terminou. https://www.instagram.

