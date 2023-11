Big Brother. Anastasiya Bondar sobre Francisco Monteiro: 'Está com o ego muito subido'

Na gala do 'Big Brother' deste domingo, dia 29, houve um confronto entre Anastasiya Bondar, a nova concorrente, e Francisco Monteiro, um dos favoritos do público. Durante o BBPlay, dedicado aos momentos mais tensos da semana, foi possível ouvir Francisco Monteiro dizer: 'Ela é muito reativa… A Anastasiya vai já de sopa, por mim'.

Em conversa com Cristina Ferreira, 'Zaza' afirmou: 'Se formos a avaliar apenas pelo que cada um dos novos concorrentes trouxe ao programa e o que acrescentou, eu acho que a Anastasiya foi a que acrescentou menos, pelo menos, isto é a minha perceção.' A jovem ucraniana mostrou a sua desilusão com Francisco Monteiro: 'Já lhe tinha dito que ele desiludiu-me. Eu acho que ele está com o ego muito subido, neste momento.

