Biden reúne-se com lideres da Câmara por causa do apoio a Israel e Ucrânia

O objetivo da reunião com o novo presidente da Câmara dos Representantes e o líder dos democratas era pedir 160 mil milhões de dólares para assistência a Israel e UcrâniaO presidente dos EUA, Joe Biden, reuniu-se na quinta-feira com o novo presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, e o líder dos democratas, Hakeem Jeffries.

Johnson, um conservador próximo de Donald Trump e advogado especializado em assuntos constitucionais, tem mostrado pouco interesse em apoiar a Ucrânia na sua resistência à invasão feita pelas tropas russas.

"Foi uma reunião produtiva", disse Johnson, depois de regressar ao Capitólio."Gostei do meu encontro com o Presidente", revelou este cristão evangélico, eleito pelo Estado do Luisiana, que é congressista há menos de uma década. headtopics.com

Novo líder da Câmara dos Representantes dos EUA dá prioridade ao apoio a Israel, mas garante que "não vai abandonar" Ucrânia “O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas...

Novo líder da Câmara dos Representantes dos EUA dá prioridade ao apoio a IsraelVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Novo líder da Câmara dos Representantes dos EUA dá prioridade ao apoio a IsraelO novo líder da Câmara dos Representantes dos EUA, o republicano Mike Johnson, garantiu que Washington 'não vai abandonar' a Ucrânia, mas defendeu que a prioridade deve ser apoiar Israel contra o Hamas. Consulte Mais informação ⮕

Novo líder da Câmara dos Representantes dos EUA dá prioridade ao apoio a IsraelO novo líder da Câmara dos Representantes dos EUA, o republicano Mike Johnson, garantiu que Washington 'não vai abandonar' a Ucrânia, mas defendeu que a prioridade deve ser apoiar Israel contra o Hamas. Consulte Mais informação ⮕

5ª Edição dos Prémios do Imobiliário Expresso/SIC Noticias no Primeiro Jornal da SICSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Ultraconservador Mike Johnson eleito líder da Câmara dos Representantes dos EUAO congressista vai liderar uma maioria curta numa câmara dividida, com 221 republicanos e 214 democratas, e terá de resolver o problema do orçamento temporário, que expira a 17 de novembro. Consulte Mais informação ⮕

Ultraconservador Mike Johnson é o novo líder da Câmara dos Representantes dos EUASiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕