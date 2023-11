Irão quer boicote de petróleo e alimentos a Israel e manter os ataques por procuraçãoe míssil disparados pelos rebeldes houthis do IémenApós condenar Rússia e Hamas, Costa lembra a Israel regras do direito internacionalNetanyahu rejeita acordo com Hamas para cessar-fogoAo criar um novo grupo de discussão, tornar-se-à administrador e será responsável pela moderação desse grupo. Os jornalistas do PÚBLICO poderão sempre intervir.

:

VISAO_PT: Biden pede “uma pausa” humanitária na guerra entre Israel e HamasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: ​Biden pede 'uma pausa' humanitária na guerra entre Israel e Hamas.A presen&231;a do l&237;der norte-americano, em Minneapolis, atraiu mais de mil manifestantes, que empunhavam bandeiras palestinianas e cartazes com slogans: "Pare de bombardear crian&231;as", "Palestina livre", "Cessar-fogo agora".

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Escritor israelita diz que ideia de estado forte e protetor desabou em 7 de outubroYishai Sarid diz que os ataques sem precedentes do Hamas aproveitaram uma liderança fraca de Israel.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: 'Precisamos de uma pausa' humanitária na guerra de Israel, diz Joe BidenSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Israel diz que atacou militantes do Hamas dentro dos túneis em GazaMais uma noite de intensos bombardeamentos por parte de Israel, na Faixa de Gaz que mataram uma família de 18 pessoas. Israel diz que abateu 300 alvos, inclusive dentro dos túneis do Hamas.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Israel dá conta de três cidadãos reféns do Hamas com passaporte portuguêsO Hamas revelou esta tarde que vai libertar vários reféns não israelitas nos próximos dias. O anúncio foi feito na rede social Telegram pelo porta-voz do braço armado da organização.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »