Biden pede “uma pausa” humanitária na guerra entre Israel e Hamas

Quando questionado, Biden notou que uma pausa “significa dar tempo para tirar os prisioneiros”. Mais tarde, funcionários da Casa Branca esclareceram que o Presidente se referia aos reféns e à ajuda humanitária.

“O facto é que o Hamas é uma organização terrorista. Uma organização absolutamente terrorista”, salientou. Durante a crise no Médio Oriente, que teve início em 07 de outubro com uma ofensiva do Hamas a Israel, os Estados Unidos têm afirmado que não vão ditar a forma como os israelitas levam a cabo as operações militares em resposta ao ataque do grupo islamita.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse, na quarta-feira, que o recém-confirmado embaixador de Biden em Israel, Jack Lew, seria enviado em breve para o Médio Oriente e teria como uma das missões “apoiar os esforços dos EUA para criar as condições para uma pausa humanitária para enfrentar o agravamento das condições humanitárias enfrentadas pelos civis palestinianos”.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

