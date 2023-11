Biden: Os primeiros três anos de mandato

A maioria dos americanos acreditou em Biden quando este disse à sua equipa, em março de 2019, que seria presidente apenas por um mandato. Mesmo quando decidiu concorrer a um segundo mandato, muitos aprovaram essa decisão, pois era considerada a pessoa com maior probabilidade de vencer Donald Trump. O passado de Biden é impressionante, geriu e ultrapassou a crise da covid e a economia continuou a crescer além das expectativas.

Apesar de ter de conviver com um Congresso hostil nas mãos do partido da oposição, aprovou legislação cumprindo muitas das suas promessas feitas na campanha eleitoral. Tem conseguido gerir duas grandes crises de política externa: a invasão da Ucrânia pela Rússia , em fevereiro de 2022, e a atual guerra entre o Hamas e Israel . Por outro lado, os EUA saíram do Afeganistão de forma caótica e o dinheiro que a sua Administração injetou na economia contribuiu para um significativo aumento da inflação. No entanto, os democratas não estão errados ao considerar que os primeiros três anos de Biden no cargo foram dos mais bem-sucedidos entre as presidências recente





