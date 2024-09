Biden Expressa Preocupação com Aumento das Tensões no Médio Oriente

O Presidente dos Estados Unidos afirmou estar preocupado com o aumento das tensões no Médio Oriente e que está a fazer"tudo ao seu alcance para evitar uma guerra mais vasta" na região."Sim, estou preocupado. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar o desencadeamento de uma guerra mais vasta. Estamos a manter a pressão", disse, no domingo, Joe Biden , numa resposta breve aos jornalistas.

"Pensamos que há melhores formas de tentar fazer regressar os cidadãos israelitas às suas casas no norte do país e de manter em segurança os que lá estão, do que uma guerra, do que uma escalada e a abertura de uma segunda frente na fronteira libanesa contra o Hezbollah", disse ao canal de televisão norte-americano ABC News.

Os confrontos entre Israel e o Hezbollah começaram um dia depois dos ataques do Movimento de Resistência Islâmica Hamas e de outras fações palestinianas em território israelita, em 07 de outubro de 2023, que levaram o exército israelita a desencadear uma ofensiva na Faixa de Gaza.

