Biden expressa preocupação com apoio chinês à Rússia na invasão da Ucrânia

O presidente norte-americano, Joe Biden, transmitiu esta terça-feira ao seu homólogo chinês, Xi Jinping, na primeira conversa telefónica entre ambos desde 2022, a preocupação dos Estados Unidos com o apoio chinês à Rússia na invasão da Ucrânia.

'A China é, obviamente, um país soberano que tomará as suas próprias decisões sobre as suas relações, mas estamos muito preocupados com o rumo que isto está a tomar', Em declarações à imprensa antes da chamada telefónica, responsáveis da Casa Branca indicaram que Biden pretendia centrar a conversa na preocupação que Washington sente com a ajuda que Pequim tem prestado à máquina de guerra russa, estimando que terá um impacto a longo prazo na segurança europeia

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



ECO_PT / 🏆 3. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Biden quer Congresso a apoiar Kiev porque Rússia se puder não fica pela UcrâniaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Líder da NATO pede mais apoio ao Azerbaijão perante avanço da Rússia na UcrâniaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Biden transmite a Xi preocupação com apoio chinês à invasão russa da UcrâniaEUA consideram que a China tem “prestado ajuda à máquina de guerra” de Putin

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Resultados da Super Terça-Feira: Vitória republicana e domínio de Joe BidenOs números falam por si. Dúvidas houvesse sobre a dimensão da vitória do lado republicano nesta Super Terça-Feira, bastava olhar para o número de delegados conquistados só nesta noite. Quanto ao Partido Democrata, o domínio de Joe Biden também foi claro — vencendo em todos os estados com exceção da pequena Samoa Americana.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Medvedev critica discurso do 'louco' e 'incapaz' Joe Biden: 'Ele é a desgraça dos Estados Unidos'O ex-Presidente russo reagiu ao discurso de Biden do Estado da União, acusando o líder norte-americano de tentar 'arrastar a humanidade para o inferno' e iniciar a Terceira Guerra Mundial.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Conheça Jason Palmer, o desconhecido que roubou delegados a Joe Biden no meio do PacíficoA Samoa Americana tem pouquíssima importância para a política no continente.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »