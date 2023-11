Biden e Netanyahu falam ao telefone. Presidente dos Estados Unidos em conversações com vários líderes regionais

29/10 , 11:50O chefe das Forças de Defesa de Israel afirmou este domingo que estão a “atingir duramente o inimigo, no interior e à entrada da Faixa de Gaza”.

O exército israelita emitiu, durante este domingo, avisos à administração do hospital para evacuar imediatamente, ameaçando bombardear as instalações. “, sublinha o responsável, recusando a ideia de que aquele hospital seja uma das infraestruturas que, de acordo com o que Israel suspeita, assentam numa rede de túneis subterrâneos onde o Hamas centraliza as suas operações.

Em resposta, de acordo com o comunicado militar, o exército israelita “respondeu abrindo fogo contra o local de origem dos lançamentos”. Transportando alimentos, água e material médico, os camiões chegaram a Gaza depois de esta manhã terem chegado outros 10 camiões, tratando-se da primeira vez que dois contingentes entram no enclave num único dia desde que Israel autorizou a entrada de ajuda humanitária, no passado dia 21. headtopics.com

”, disse o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, em declarações à estação televisiva CNN. Os dois países, liderados por Rishi Sunak e Emmanuel Macron, respetivamente, concordaram em “trabalhar em conjunto para levar alimentos, combustível, água e medicamentos aos que mais precisam e para retirar os estrangeiros”de Gaza, disse um porta-voz do governo britânico, citado pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

Os dois presidentes sublinharam ainda que a “barbárie do Hamas” não deve “minar as legítimas aspirações do povo palestiniano”, segundo Downing Street.O Irão reitera que “não têm fundamento” as alegações sobre um eventual apoio aos ataques do Hamas. headtopics.com

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelou aos líderes israelitas e árabes que pensem seriamente sobre a eventual realidade pós-guerra e que considerem uma solução de dois Estados para pôr fim ao conflito israelo-palestiniano.

