Biden diz que líderes do Médio Oriente devem considerar solução de dois Estados

UE pede envio sem obstáculos de ajuda humanitária para GazaO Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelou, este domingo, aos líderes israelitas e árabes que pensem seriamente sobre a eventual realidade pós-guerra e que considerem uma solução de dois Estados para pôr fim ao conflito israelo-palestiniano.

"Não há como voltar ao estado em que se estava a 6 de outubro", disse Biden, em declarações aos jornalistas, referindo-se ao dia anterior ao grupo islamita palestiniano Hamas, considerado terrorista por Washington e pela União Europeia, atacar Israel e desencadear a recente guerra.

Essa mensagem do Presidente dos Estados Unidos foi também transmitida, diretamente, pelo próprio ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante um telefonema entre ambos na semana passada. headtopics.com

"Isso também significa que, quando esta crise acabar, deve haver uma visão do que vem a seguir e, na nossa opinião, deve ser uma solução de dois Estados", afirmou Biden, considerando que um acordo nesse sentido para resolver o conflito israelo-palestiniano deveria ser uma prioridade.

Sobre a solução de dois Estados, Benjamin Netanyahu disse que poderia ser uma nova etapa"longa e difícil". A solução de dois Estados - em que Israel coexistisse com um Estado palestiniano independente - tem sido tentada por presidentes dos Estados Unidos e diplomatas do Médio Oriente há décadas. A questão foi colocada em segundo plano desde que o último esforço de negociações de paz liderado pelos Estados Unidos fracassou em 2014 devido a divergências sobre a libertação de prisioneiros palestinianos e outras questões. headtopics.com

Biden diz que líderes do Médio Oriente devem considerar solução de dois EstadosO Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelou aos líderes israelitas e árabes que pensem seriamente sobre a eventual realidade pós-guerra e que considerem uma solução de dois Estados para pôr fim ao conflito israelo-palestiniano. Consulte Mais informação ⮕

Biden diz que líderes do Médio Oriente devem considerar solução de dois EstadosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Wall Street fecha sem rumo antes de reunião da Fed sobre política monetáriaSituação geopolítica no Médio Oriente pesa na contenção dos investidores. Consulte Mais informação ⮕

Três semanas de guerra entre Israel e Hamas foram as mais mortíferas de sempre para os jornalistasPelos menos 29 morreram desde o início do conflito no Médio Oriente. Consulte Mais informação ⮕

Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minutoAcompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. Consulte Mais informação ⮕

Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minutoAcompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. Consulte Mais informação ⮕