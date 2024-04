Em mais uma noite de vitórias nas primárias, Biden defende direito ao aborto e Trump repete que imigrantes são “animais” O Presidente festejou vitórias nas primárias dias depois de celebrar a Páscoa na Casa Branca com a mulher, Jill BidenO Presidente dos Estados Unidos e o seu antecessor, ambos recandidatos, venceram as primárias dos seus partidos em quatro Estados, terça-feira.

Joe Biden apelou à defesa do direito ao aborto, enquanto Donald Trump prosseguiu a retórica anti-imigração, a sete meses das eleiçõesO presidente dos Estados Unidos apelou, terça-feira, à defesa do direito ao aborto, enquanto o seu adversário, o republicano Donald Trump, prosseguiu a retórica anti-imigração. A sete meses das presidenciais de 5 de novembro, ambos venceram as primárias dos respetivos partidos em quatro estados, numa altura em que já estão garantidos como nomeados às eleiçõe

