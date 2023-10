Biba Pitta: 'Hoje é o dia do lançamento tão esperado...'

Foi através das redes sociais que Biba Pitta revelou a data oficial de apresentação do seu novo livro intitulado “As Tuas Asas”. A figura pública convidou assim todos os interessados a aparecerem no Cascais Shopping, em Lisboa, hoje, dia 27 de outubro, pelas 18 horas e 30 minutos. 'Aqui vai à mensagem da nossa special girl.

É hoje!! É Hoje o dia do Lançamento tão esperado deste projeto de Amor “As Tuas Asas” de todas e para todas as Madalenas(os)… porque todos voamos de forma diferente', escreveu Biba Pitta na legenda da publicação feita no Instagram. Diversos fãs comentaram. 'Meu amor !!queria tanto ir ver- te a Cascais!!! Queria mesmo!! Mas moro longe, a minha filha mais nova tem aula de ballet (e a avó não a pode levar logo hoje...

