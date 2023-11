Bernardo Silva fala sobre carreira, Benfica e eleições do clube

“Se sou um jogador anti-vedeta? Não gosto de vedetismos porque acho que cada um nasceu com o seu dom. Tive a sorte de o meu dom ser de um trabalho que me dá muito dinheiro, mas se o meu dom fosse outro, numa área que não dá tanto dinheiro, estava tramado.não há razão para os jogadores de futebol serem vedetas”, explicava a certa altura da conversa com a jornalista Fátima Campos Ferreira o internacional português Bernardo Silva.

No entanto, aquilo que o programa “Primeira Pessoa” da RTP1 mostrou é que esse não é o único “dom” do campeão europeu pelo City, que joga tão bem com a bola como com o conhecimento e as palavras. E foi assim que abordou vários temas, do início da carreira à forma como saiu da Luz, passando por um potencial regresso ao Benfica e até as últimas eleições do clube. “Não apoiou Rui Costa nas eleições do Benfica? Não. Vinha de uma Direção que falhou muito, achei que o clube devia seguir outro caminho. Mas fiquei bem impressionado pela primeira época dele, era o meu ídol





