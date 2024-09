Benfica vence Gil Vicente por 5-1 em partida recheada de reviravoltas

"Era o terrorista": Netanyahu considera morte do líder do Hezbollah "ponto de viragem histórico" no Médio OrienteDe marido exemplar a um depravado: Quem é o monstro que recrutou homens para violar a mulher em FrançaVítor Bruno com “confiança ilimitada” para superar “agonia” da derrota

Bruno Lage meteu a quarta e o Benfica lá foi rumo à tranquilidade até ao jogo de quarta-feira com o Atl. Madrid para a Liga dos Campeões. O Estádio da Luz não gelou, mas acordou no apoio à equipa. E os jogadores sentiram essa energia positiva. O empate acabou por chegar por Otamendi, central argentino que celebrava o seu jogo 200 na Liga portuguesa. Canto tenso de Di María e o central subiu alto e sem oposição para o cabeceamento vitorioso.

Na etapa complementar, o Benfica manteve o ascendente, mas em ritmo baixo. Bruno Lage percebeu e mexeu. Arthur Cabral esteve perto de marcar, mas foi Amdouni quem colocou a bola na baliza pela terceira vez com uma bomba de fora da área. A festa estava instalada e os gilistas acabaram por baixar os braços. Aproveitaram as águias para dispararem para a goleada. Florentino, de cabeça, fez o 4-1, mas coube a Rollheiser estabelecer o resultado final em 5-1.

