Benfica vence Gil Vicente em goleada, mas a partida foi tensa

Num momento, tudo muda. Pouco depois dos 70 minutos, já com quatro substituições feitas que retiraram de campo as unidades mais ofensivas da equipa, ouviram-se alguns tímidos assobios na Luz.

“Tivemos de jogar em equipa. Observámos o Gil Vicente, percebemos que podiam trazer problemas. Muita qualidade na posse, construção, acima de tudo calma nos jogadores. Os centrais com qualidade no jogo, tentam encontrar os médios para ligar.especialmente quando o Gil Vicente vai a primeira vez à baliza e faz o golo, mas a equipa soube reagir e virar o jogo.

Benfica Gil Vicente Futebol Português Liga Portuguesa Resultado

