Benfica goleia Gil Vicente por 5-1 e mantém invencibilidade

O Benfica goleou o Gil Vicente , por 5-1, e conseguiu a quarta vitória em quatro jogos desde a chegada de Bruno Lage à Luz.O treinador do Gil Vicente , Bruno Pinheiro, não quis fazer grandes comentários à goleada sofrida, mas deu os parabéns ao Benfica .

"Fizemos um bom jogo, é incrível sair daqui com a sensação de que fizemos um bom jogo e perdemos por 5-1, parabéns ao Benfica”, referiu. Questionado sobre o que faltou na segunda parte da Luz, o técnico gilista não se esticou: “Prefiro não comentar, às vezes os jogos são difíceis. Parabéns ao Benfica, mereceu ganhar. Fica só também os parabéns aos meus jogadores, o resultado é pesado”.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

