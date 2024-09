Benfica garante por terceiro ano consecutivo acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol

O Benfica assegurou hoje, pela terceira vez consecutiva, o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol, ao vencer o Friburgo , por 91-85, na final da ronda de qualificação, em Antalya , na Turquia.

Na final de hoje, o Benfica, que já tinha Trey Dreschel, Aaron Broussard e Tyler Stone ausentes por lesão, viu ainda Nico Carvacho atuar bastante condicionado, mas entrou muito bem na partida, convertendo os seus primeiros nove lançamentos, entre eles quatro triplos. No início do segundo tempo, o Friburgo conseguiu colocar-se em vantagem, por 30-28, mas a reação dos 'encarnados' foi imediata, com triplos anotados por José Barbosa, Eduardo Francisco, Diogo Gameiro e Marcus Thornton, que lhes permitiram chegar ao intervalo a vencer por 52-41.

Benfica Liga Dos Campeões Basquetebol

