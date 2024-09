Benfica em busca da terceira vitória consecutiva frente ao Boavista

Os ‘encarnados’, que ainda não venceram fora no campeonato – somaram um empate e uma derrota -, venceram nos dois jogos sob o comando do técnico Bruno Lage, um na I Liga, diante do Santa Clara, e outro na Liga dos Campeões, perante o Estrela Vermelha, e vão em busca da terceira vitória consecutiva.

O Benfica, que soma 10 pontos, sabe que um triunfo lhe vale a subida ao terceiro lugar isolado da prova, mantendo a desvantagem de cinco pontos para o líder Sporting e dois para o FC Porto . Pela frente vão ter um Boavista que apenas venceu na primeira jornada e que depois averbou duas derrotas e dois empates, somando apenas cinco pontos.

Para o campeonato, as duas equipas já se defrontaram no terreno do Boavista por 61 ocasiões, com 26 triunfos do Benfica, 21 empates e 14 vitórias dos ‘axadrezados’. Na última época, a equipa da casa bateu os ‘encarnados’ por 3-2. O jogo entre o Boavista e o Benfica está agendado para as 20:15, no Estádio do Bessa, no Porto, e vai ser arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.Santa Clara - Estrela da Amadora, 1-0Gil Vicente - Casa Pia, 1-1

Benfica Boavista Liga Portuguesa Futebol Resultados

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



rtppt / 🏆 12. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Bruno Lage diz que 'chip' do Benfica é 'conquistar os três pontos' no BessaPartida contra o Boavista est&225; marcada para as 20h15 desta segunda-feira.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Benfica Fecha Jornada Seis da Primeira Liga Contra o BoavistaO Benfica joga esta noite contra o Boavista no Estádio do Bessa, completando a sexta jornada da Primeira Liga portuguesa. O Sporting e o Porto já venceram seus jogos, enquanto o Benfica busca mais pontos para se aproximar dos líderes.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

'Outubro 25': Tarja junto ao estádio do Benfica deixa recado a Rui CostaAdeptos não têm poupado as críticas face aos resultados e às decisões do presidente.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Ex-presidente do Benfica afirma que João Neves não queria sair do Benfica'O Benfica está em crise desportiva e financeira', afirmou o ex-presidente das 'águias'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Presidente do Conselho Fiscal do Boavista demite-se a poucos meses das eleiçõesJoaquim Agostinho demitiu-se da presidência do Conselho Fiscal do Boavista no final de agosto, a menos de meio ano das próximas eleições do clube da I Liga de futebol, que deverão decorrer até janeiro de 2025.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

CG do Boavista analisa condenação de Vítor MurtaO Conselho Geral do Boavista vai analisar esta sexta-feira a condenação por alegado assédio sexual do presidente do clube da I Liga de futebol, Vítor Murta, revelou Arnaldo Figueiredo, líder daquele órgão consultivo.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »