Benfica. David Neres com lesão no menisco

UE pede envio sem obstáculos de ajuda humanitária para GazaO Benfica confirma que David Neres tem uma lesão no menisco interno esquerdo. Os encarnados não avançam tempo de paragem.

Neres saiu na segunda parte da partida contra o Estrela da Amadora, foi substituído por Di Maria, que regressava de lesão.Para além do extremo brasileiro, também estão “fora de jogo” Bah (edema ósseo do segundo metatarsiano do pé esquerdo), Kokçu (fascite plantar do pé direito) e Musa (amigdalite bacteriana).Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

David Neres tem lesão no meniscoBenfica fez atualização do boletim clínico e brasileiro é a novidade. Consulte Mais informação ⮕

Filipe Martins. “Podíamos ter feito mais golos”O Casa Pia empatou 1-1 diante do Benfica. Consulte Mais informação ⮕

Schmidt. “É um empate e é muito frustrante”Benfica empatou 1-1 diante do Casa Pia. Consulte Mais informação ⮕

Sporting ganha e lidera no andebolFC Porto s&243; joga este domingo e Benfica tamb&233;m venceu na jornada 10. Consulte Mais informação ⮕

Futsal. Braga goleia e comanda - RenascençaSporting e Benfica ainda n&227;o jogaram na jornada 6. Consulte Mais informação ⮕

Não esquecer Jerusalém“Um dos que me ameaçavam associou a palavra Portugal a Benfica”. Consulte Mais informação ⮕