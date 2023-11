Benfica busca vitória contra Desportivo de Chaves na I Liga de futebol

O Benfica procura hoje regressar às vitórias na I Liga de futebol e 'colar-se' ao Sporting na liderança provisória da prova, na deslocação ao terreno do Desportivo de Chaves, em duelo da 10.ª jornada

. Após o empate caseiro com o Casa Pia (1-1), na última ronda, os campeões nacionais estão ‘obrigados’ a triunfar em Trás-os-Montes para não deixar fugir o Sporting, que iniciou a jornada como líder isolado, com uma vantagem de três pontos sobre os seus principais rivais, e só entra em campo no domingo, com uma receção ao ‘vizinho’ Estrela da Amadora. Em caso de vitória, os ‘encarnados’, que somam 22 pontos, distanciam-se ainda do FC Porto, que na sexta-feira ‘escorregou’ em casa, ao perder por 1-0 com o até aí último classificado Estoril Praia. Do lado da equipa de Roger Schmidt, o brasileiro David Neres é baixa certa, assim como Bah e Kökçü, todos por causa de problemas físicos. O Chaves, que esta temporada já mudou de treinador, com José Gomes a sair para dar lugar a Moreno, segue no 15.º posto, apenas um ponto acima da zona de descida. Destaque ainda para o Sporting de Braga, atual quinto classificado, que joga no Minho com o Portimonense, 10.º posicionado, numa partida com arranque marcado para as 20:30. A equipa de Artur Jorge leva três jogos seguidos sem vencer em todas as provas e na última jornada da I Liga saiu de Barcelos com um empate (3-3) perante o Gil Vicente

:

SICNOTICIAS: Benfica tenta regressar aos triunfos na deslocação ao Desportivo de ChavesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Schmidt: 'Queremos ser campeões também este ano'O Benfica visita o Desportivo do Chaves neste sábado, em partida da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 15:30.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Moreno acredita que Benfica vai voltar aos quatro defesas na visita a ChavesTreinador do Desportivo de Chaves duvida do mau momento do Benfica e quer ver uma rea&231;&227;o na sua equipa ap&243;s dois mais resultados consecutivos.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Moreno quer Chaves a dar uma imagem diferente na difícil receção ao BenficaO treinador do Desportivo de Chaves, Moreno, disse hoje que quer uma reação do plantel aos últimos dois jogos na difícil receção ao Benfica, da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que encara como uma oportunidade.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: 'Os objetivos do Benfica são sempre altos': Schmidt prepara deslocação a ChavesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Presidente do COP distinguido com a Medalha de Mérito Desportivo da Câmara de LisboaJosé Manuel Constantino foi distinguido com a Medalha de Mérito Desportivo. Carlos Moedas assinalou o exemplo de uma 'figura ímpar do país' que se tornou 'a voz do desporto e da sociedade'.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »