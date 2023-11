Benamôr junta-se à TAP e voa em executiva

“Com esta parceria, é reforçada a portugalidade que as duas empresas se orgulham de promover pelo mundo”, diz o comunicado da Benamôr, marca criada em 1925, em Lisboa. Assim, a bolsa é disponibilizada em quatro cores, numa referência aos diferentes cremes de mãos que a marca vende.

Todos os materiais utilizados nas bolsas são rPET, ou seja, produzidos com garrafas recicladas de plástico e outros resíduos. “O rPET é tão bom como o poliéster virgem, mas requer menos recursos para ser produzido e poupa até 60% de energia e mais de 30% de emissões de CO2”, descreve o comunicado., mas manteve as suas fórmulas, bem como umEsta parceria entre a companhia aérea e a marca de cosmética não é nova.

