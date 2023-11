Bebés prematuros esperam por 'milagre': situação das crianças em Gaza é crítica

Na terça-feira, os bombardeamentos israelitas atingiram o campo de refugiados de Jabalia, perto da cidade de Gaza. Segundo o exército israelita, o ataque tinha como alvo um líder militar do Hamas, Ibrahim Biari, Comandante do Batalhão Central de Jabalia.

O grupo islamita do Hamas lançou em 7 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns. O terminal de Rafah, no sul de Gaza e a única passagem para o Egito, vai permitir que a ajuda humanitária chegue ao território palestiniano.

"Isto é verdadeiramente uma guerra contra as crianças. O número de crianças mortas é simplesmente atroz", diz à Lusa Alexandra Saieh, diretora para advocacia e políticas humanitárias da"Save the Children".Saieh estima que o número de vítimas deverá aumentar nos próximos dias, dada a falta de cuidados de saúde disponíveis para as crianças feridas e dificuldades nas operações de resgate.

A UNICEF avisou que mais de um milhão de crianças estão também a passar fome e sede - com a capacidade de produção de água em Gaza reduzida a 5% do normal diário. A Save the Children faz parte de 650 ONGs internacionais que lançaram uma petição na terça-feira a apelar para um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza na tentativa de prevenir uma"O Ministério da Saúde em Gaza descreve os seus serviços à beira de um colapso total, devido à falta de produtos médicos e de combustível para os geradores: faltam antibióticos, todos os sete serviços de cuidados intensivos neonatais em Gaza...

:

SICNOTICIAS: FNAM pede para sair da reunião com ministro da Saúde após uma horaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Palestina acusa Israel de genocídio com ataques a hospitaisSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: FIFA confirma que Arábia Saudita é o único país candidato a organizar o Mundial 2034Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Presidente checo 'arranca' acidentalmente chapéu a soldado durante cerimóniaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: FNAM pede para sair da reunião após uma hora de negociaçõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: PCP acusa Governo de 'fugir como o diabo da cruz' da valorização de salários e pensõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »