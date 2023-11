Beatriz Gosta: Uma mulher livre e empoderada

Beatriz Gosta : "Um pseudo-humorista chamou-me puta, porque sou uma mulher livre. Acordem, não é ofensa ser dona do meu corpo e da vontade" Ela é sempre um acontecimento. Através do humor faz cheque-mate a pessoas machistas, retrógradas, conservadoras ou pudicas.

Chama-se Marta Bateira, mas tornou-se conhecida em 2015 no Youtube como Beatriz Gosta , um alter ego de língua solta, sotaque orgulhoso do norte , sexualmente livre e empoderada, de carisma do outro mundo, que chegou rapidamente à rádio e à televisão. Foi também para acontecimentos destes, de Beatrizes que metem o pé na porta e ocupam o espaço público, a reivindicar igualdade de direitos e a assumir tanto os seus desejos, como os desafios e cansaços da gravidez e da maternidade, que se fez o 25 de Abril. Em 2023, Beatriz Gosta estreou novo espectáculo, " Resort ". Espécie de sonho com pulseirinha e bar aberto perante uma realidade que a tem virado do avess





