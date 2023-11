Beatles lançam nova música 'Now and Then'

Beatles em destaque numa primeira sexta-feira de novembro onde também há novos singles de Sharon Van Etten e Ana Moura, com um vídeo filmado na Semana da Moda de Paris. 'Now and Then', uma canção 'nova' dos Beatles, é o grande destaque desta semana, no que toca a novidades musicais

. Anunciada como 'a última canção dos Beatles', 'Now and Then' foi composta e interpretada por John Lennon no final dos anos 70, vários anos após o fim da banda, e desenvolvida e trabalhada por Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr na primeira metade dos anos 90 para os álbuns 'Anthology' (de onde sairiam dois inéditos, 'Free as Bird' e 'Real Love'). Em 2021, a mesma técnica de isolamento de instrumentos e vozes usada pela equipa de Peter Jackson no mega documentário 'The Beatles: Get Back' foi aplicada à gravação caseira de 'Now and Then'. Em 2022, Paul e Ringo completaram a canção, acrescentando um solo de guitarra 'slide' inspirado por George (falecido em 2021) e coros a uma versão, de 1995, que já incluía guitarras elétrica e acústica de George, bateria de Ringo, e guitarra, baixo e piano de Paul. 'Aqui está a voz de John, o mais límpida possível. É muito emocionante. E todos tocamos, é uma gravação genuína dos Beatles', afirmou Paul no mesmo comunicado. 'É o mais perto que vamos algum dia conseguir de tê-lo de volta à mesa da sala', acrescentou Ring

:

EXPRESSO: Chegou ‘Now and Then’, a “última canção dos Beatles”: ouça-a aquiSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Now and then, a “última canção dos Beatles”, já está disponível: oiça aquiJá é possível ouvir a “última canção dos Beatles”. Tecnologias de inteligência artificial ajudaram a concluir a composição feita em 1978.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Ouça aqui a música inédita dos Beatles com voz de Lennon criada por IAA canção foi desenvolvida a partir de uma demo gravada por John Lennon no seu apartamento em Nova Iorque nos anos 1970.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Ouça a nova música dos Beatles, 'Now And Then'A m&250;sica foi composta por Lennon em 1978, oito anos depois da separa&231;&227;o dos Beatles. At&233; agora, a mistura estava "arquivada".

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

ANTENA1RTP: A última canção dos Beatles chega hoje | Antena 1E desta vez será a última… Ou, se notarmos o tom com o qual Paul McCartney refere esse detalhe no pequeno documentário que apresenta “Now and Then”, estaremos perante aquela que, “provavelmente, será a derradeira canção dos Beatles”.

Fonte: antena1rtp | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: 'Now and Then': como a inteligência artificial deu vida à última canção dos Beatles'Now and Then' recupera gravações antigas de John Lennon e George Harrison e, recorrendo à inteligência artificial, foi possível criar daquela que é anunciada como o tema final da banda. Ouça aqui.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »