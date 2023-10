BE quer que Governo português reconheça Estado da Palestina

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a

A deputada do BE referiu que o primeiro-ministro, António Costa, perante as recentes palavras do secretário-geral da ONU sobre o conflito,"disse que o Estado português, o Governo português compreende e acompanha inteiramente a posição" de António Guterres. headtopics.com

O projeto de resolução recomenda ao Governo que"reconheça imediatamente o Estado da Palestina com as fronteiras anteriores à Guerra dos Sete Dias de 1967". "Lembramos que 138 dos 193 estados membros da ONU já reconhecem o Estado da palestina, o parlamento português já recomendou, no passado, ao Governo que reconhecesse o Estado da palestina, que a Assembleia Geral das Nações Unidas também já se pronunciou favoravelmente e tem resoluções em defesa do reconhecimento do estado da palestina", elencou.

