BE Pide Clareza ao PS Sobre Rejeição do Orçamento do Estado

A coordenadora do BE pediu clareza ao PS na rejeição do Orçamento do Estado, defendendo que é “o governo minoritário de direita” que tem de encontrar condições para o viabilizar, sem excluir a realização de eleições antecipadas.

Questionada se essa clarificação se faz com recurso a eleições antecipadas, a coordenadora do BE começou por responder que a ideia de que o “chumbo” de um Orçamento de um governo minoritário implica eleições foi “inaugurada pelo Presidente da República”, considerando que este foi talvez “o pior contributo que Marcelo Rebelo de Sousa deu à democracia nos últimos anos”.

“E se elas vierem a acontecer, nós cá estaremos para as eleições. E esse é obviamente o momento também de clarificação política, de opções que as pessoas vão ter de fazer”, afirmou. “Quem viabiliza um orçamento do governo de direita não é uma alternativa a um governo de direita, não faz oposição ao governo de direita porque o vai sustentar durante este ano e durante o próximo, como sabemos”, alertou, reiterando o pedido de clareza ao PS.

Orçamento Do Estado PS BE Eleições Antecipadas Mariana Mortágua

