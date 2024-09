BE pede esclarecimentos sobre encerramento de CLAIM em Sines por falta de financiamento

Tem cancro terminal e restam-lhe apenas três meses de vida: Mãe de duas crianças planeia funeralReaberta A25 após colisão rodoviária que provocou uma morte e dois feridos gravesHassan Nasralla, o "líder carismástico e polémico" que fez do Hezbollah uma força militar capaz de enfrentar IsraelBrigitte Bardot faz 90 anos e pede presente inusitadoAs teorias e revelações sobre os 'cúmplices' e vítimas de P.

No documento, os deputados Fabian Figueiredo e Joana Mortágua questionaram o Governo sobre possíveis medidas que tenham sido levadas a cabo para colmatar a falta deste serviço, considerado essencial para a região do litoral alentejano e que diligência levou a cabo a Agência para a Integração, Migrações e Asilo para resolver esta questão.

Segundo a Associação Cabo-Verdiana de Sines e Santiago do Cacém, em comunicado, o serviço de atendimento ao migrante, criado em 2003, foi encerrado no passado dia 13 deste mês devido à"falta de financiamento público" desde janeiro deste ano. No requerimento, o BE referiu que aquela organização funcionava como CLAIM,"atendendo entre 400 e 500 pessoas por mês", e desenvolvia"projetos de apoio à população, como o programa Ocupacit@, que apoiava mais de 40 crianças" nos tempos livres.

No entanto,"além das autarquias, não há qualquer iniciativa ou disponibilidade das instituições públicas com responsabilidades na matéria para a criação de mecanismos que garantam a prestação do serviço de atendimento à integração de migrantes", lamentaram.

Queixa foi feita pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito e refere que os deputados foram alegadamente desrespeitados.

